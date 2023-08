Ford Mustang GTD - Una GT3 da 800 CV | ma con la targa

(Di venerdì 18 agosto 2023) Oltre 800 CV. Lo schema meccanico è quello di tutte le: motore anteriore e trazione posteriore. In questo caso davanti all'abitacolo è montato un V8 di 5.2 litri sovralimentato tramite compressore volumetrico che può arrivare a un regime di rotazione massimo di 7.500 giri/min ed è dotato di uno scarico di titanio con valvole attive. Per il momento questo è tutto ciò che è dato sapere dell'otto cilindri, con lache intende svelare tutti i dettagli su tecnica e prestazioni nel corso dei prossimi mesi, ma ha già fornito una cifra riguardante la potenza: oltre 800 cavalli. Per migliorare la distribuzione dei pesi, laGTD impiega una trasmissione di tipo transaxle, quindi con propulsore e cambio montati su due assi differenti. Per questa sportiva, laha scelto di utilizzare una trasmissione ...

Un'auto che ha fatto delle corse il suo successo, la Mustang è pronta a gareggiare in una veste anche più race. Dark Horse R è una variante racing dell'apprezzata sportiva americana. Spinta da un potente motore V8, la... in linea con avversarie come Kia EV6 o Mach - E. Offre aggiornamenti Ota (over - the - air), un'autonomia di 470 chilometri e accelerazione da zero a 100 Km/h in 5,5 secondi.

Alla Monterey Car Week è stata presentata la Ford Mustang GTD, la più estrema delle Mustang stradali. Dotata di oltre 800 CV e freni Brembo potenziati per fermare tutta la sua potenza, questa versione ...