Ford Mustang GTD - Una GT3 da 800 CV | ma con la targa

(Di venerdì 18 agosto 2023) Oltre 800 CV. Lo schema meccanico è quello di tutte le: motore anteriore e trazione posteriore. In questo caso davanti all'abitacolo è montato un V8 di 5.2 litri sovralimentato tramite compressore volumetrico che può arrivare a un regime di rotazione massimo di 7.500 giri/min ed è dotato di uno scarico di titanio con valvole attive. Per il momento questo è tutto ciò che è dato sapere dell'otto cilindri, con lache intende svelare tutti i dettagli su tecnica e prestazioni nel corso dei prossimi mesi, ma ha già fornito una cifra riguardante la potenza: oltre 800 cavalli. Per migliorare la distribuzione dei pesi, laGTD impiega una trasmissione di tipo transaxle, quindi con propulsore e cambio montati su due assi differenti. Per questa sportiva, laha scelto di utilizzare una trasmissione ...

Già disponibile negli USA nella sua settima declinazione, lafa parte di quella manciata di modelli a poter contare su una storia di oltre cinquant'anni. Tornando al Bel Paese, però, laè ancora la 'solita' degli anni scorsi e quella nuova ...Si chiamaGTD ed è la versione stradale dellaGT3 pensata per il campionato Imsa GTD, cosa che la rende la più potente di sempre. Già, perché non dovendo seguire i regolamenti delle ...camionista 42enne residente a Zero Branco, sono stati però i video delle telecamere di sorveglianza che hanno incastrato un 29enne di Eraclea, proprietario di unaCoupe, che aveva ...

Scende in campo e le ha tutte contro: Nuova Ford Mustang 2024 Top e Flop - News Automoto.it

Una Mustang così non si era mai vista, con la carrozzeria in fibra di carbonio e un enorme alettone con attacchi sulla parte alta dell’ala, proprio come su un’auto da corsa. Già perché sebbene possa ...Più sportiva, potente e tecnologica rispetto al passato, la nuova muscle car americana se la dovrà vedere con altre sportive a stelle e strisce come la Dodge Challenger e la Chevrolet Camaro. Come se ...