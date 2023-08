Già nella prossima legge di bilancio potrebbero infatti essere inserite le prime misure, a partire dall' Irpef , con l'obiettivo di raggiungere la più volte citata. Il problema maggiore ......a variety of market conditions.' Third Quarter Financial Summary Revenue of $1.38 billion was... Certain items impacting the GAAPrate pertain to future events and are not currently estimable ...... dovrebbe arrivare una riforma dell'Irpef che ha come obiettivo dichiarato lacosì come modifiche dell' Ires , dell' Iva , il superamento dell' Irap , una riforma complessiva del rapporto ...

Flat tax, le prime mosse già in legge di Bilancio: resta il nodo dei costi Borsa Italiana

Già nella prossima legge di bilancio potrebbero infatti essere inserite le prime misure, a partire dall’Irpef, con l’obiettivo di raggiungere la più volte citata flat tax. Il problema maggiore ...Dovevano essere pronti, ma per il momento Giorgia Meloni e i suoi si sono solo rivelati senza idee, e incapaci di realizzare quelle poche che avevano ...