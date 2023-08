Fiumicino | escalation di inciviltà | contro i vandali “più potere” alle Forze dell’Ordine

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 18 agosto 2023)smo, campeggi abusivi, rifiuti abbandonati, “attentati” al decoro urbano, zero rispetto della quiete pubblica… è questo il bilancio dell’estate a: una situazione che ha visto l’diproprio a Ferragosto, giorno in cui in varie località del territorio si sono verificati fatti e comportamenti, da parte di alcuni cittadini e turisti, che hanno messo a repentaglio la salute e la sicurezza pubblica: è della notte del 15 agosto il “falò” di lettini e sdraio prelevate da alcunida uno stabilimento di Focene e, sempre nella stessa notte, delle auto sono state distrutte a Passoscuro. Questi episodi, ma anche quelli che si sono susseguiti nel corso di tutta l’estate, come l’abbandono incondizionato di rifiuti di ogni genere, il parcheggio ...