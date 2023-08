Fiumicino | donna trovata morta in casa | era deceduta da giorni

(Di venerdì 18 agosto 2023)– Macabra scoperta a Isola Sacra, dove il corpo senza vita di unaè stato rinvenuto nell’abitazione della stessa. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di ieri, 17 agosto 2023, in un’abitazione su via Coni Zugna. A dare l’allarme è stato un vicino, che ha allertato i carabinieri a causa del cattivo odore che proveniva dallaadiacente. I militari dell’Arma intervenuti hanno forzato la porta ed hanno trovato lapriva vita,già da un po’ di tempo e oramai in stato di decomposizione. Sul posto è giunta anche la scientifica per i rilievi di rito e per accertare le effettive cause del decesso. Presente anche un’autoambulanza. Tanta l’apprensione dei cittadini della zona, per il tragico ritrovamento. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per ...

...veicolo utilizzato dai sicari nel tragitto tra l'aeroporto die Rocca Priora e da lì sono partiti per fare piena luce sul caso. Tanto che a distanza di quasi sette mesi dai fatti, la, ......- Salvataggio in mare in extremis ad opera di un Agente Scelto della Polizia aerea di, ... Siamo riusciti con non poca difficoltà a portare laed i bambini in salvo a riva. Siamo stati ...Fatima ha quarant'anni, è unadeterminata, moderna e indipendente. Lavora in un'azienda dove ... il 27 luglio scorso sono arrivati ai primi tre lavoratori tunisini che inizieranno a ...

Procacciatori di clienti in aeroporto, ma non sono autorizzati RomaToday

L’iniziativa, mirata a raccontare i risultati dei primi mesi del governo Meloni, si ripeterà per tutto il mese di agosto in 250 località di tutta Italia ...Roma, 12 luglio 2021 All’aeroporto molti tifosi in festa con bandiere e cori. A scendere per primi dall'aereo il ct Roberto Mancini e il capitano Giorgio Chiellini, che hanno alzato ...