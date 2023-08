Fiorentina | Italiano | “Sono arrivati giocatori di qualità | speriamo in grandi risultati”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il tecnico della, Vincenzo, ha parlato alla vigilia dell’esordio in campionato in casa del Genoa: “Siamo pronti a ripartire, sperando di otteneresoddisfazioni come in quella passata. Nel pre stagione abbiamo fatto delle ottime amichevoli nonostante qualche risultato non bello, ma in questo momento conta la condizione fisica e mettere dentro minuti per far arrivare alla massima forma il prima possibile”. Il tecnico viola ha poi proseguito: “In questa finestra di mercatotantidiche ci daranno una grossa mano. Li vedo contenti di esserequi, mi aspetto tanto da tutti. Affronteremo questa stagione convinti delle nostre potenzialità e di quello che siamo. Domani sarà una bella sfida, a ...

