(Di venerdì 18 agosto 2023) Sceglie il "suo" usato sicuro, Vincenzo Italiano: ossia M'Bala, punto di riferimento quando allenava Spezia e Trapani. E' consapevole, l'allenatore, di non aver potuto collaudare la2023-24 come avrebbe voluto per ilin campionato, a Marassi, contro il19 agosto (ore 20,45, direttalo conosce, mentre Beltran è appena arrivato. E Jovic, nelle amichevoli, ha mostrato le lacune conosciute

... domani c'è ilin campionato a Genova contro il Genoa, Gonzalez vuole farsi trovare pronto ... La Premier tenta Nico Gonzalez ma lafa muro, per adesso. @francGuerrieriPubblichiamo di seguito le probabili formazioni di Pianetagenoa1893.net di Genoa -, 1ª ... non riuscirà ad essere della partita ci sarà spazio per ilsul centrodestra di De Winter - ...Per Frosinone - Napoli, la partita che segnerà ildi Garcia sulla panchina della squadra ... Marcenaro di Genova (Cecconi - Bercigli, La Penna; VAR, Di Paolo, AVAR: Serra); Genoa -(...

Fiorentina: debutto in casa Genoa (sabato, 20,45, Dazn) con Nzola. Commisso in tribuna. Formazioni Firenze Post

La numero 10 per blindarlo. Così la Fiorentina vuole trattenere Nico Gonzalez, sul quale ci sono sempre gli occhi della Premier League. Nella numerazione della nuova stagione la maglia più importante ...Clicca qui per leggere le probabili formazioni di Pianetagenoa1893.net di Genoa-Fiorentina, prima gara della Serie A 2023-2024 ...