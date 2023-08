Finita la caccia all' uomo | arrestato il 21enne che ha ucciso il padre e un amico

Leggi su agi

(Di venerdì 18 agosto 2023) AGI - E' statodai carabinieri Sacha Chang ildi origine olandese, affetto da disturbi psichici, che haile undi famiglia a coltellate facendo poi perdere le sue tracce. L'è morto appena giunto in ospedale, a causa delle gravi ferite riportate. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo aveva ferito l'di famiglia dopo averil. L'ferito era riuscito a dare l'allarme. Al momento del delitto in casa non c'erano altre persone. Sacha Chang è alto circa 175 centimetri ed al momento della fuga indossava una t-shirt bianca. Da alcuni giorni,e figlio erano ospiti di una famiglia di amici che abita a Montaldo, nei pressi di ...