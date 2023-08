Figc annuncia | Spalletti nuovo Ct Nazionale dal primo settembre Ecco l' allenatore a Milano nel 2019

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) (Agenzia Vista) Roma, 18 agosto 2023 La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con Lucianoper la carica di Commissario Tecnico dellaitaliana. L'toscano, si legge in una nota, assumerà l'incarico a partire dal2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.l'nel, dopo la firma del contratto di Radja Nainggolan. All'epocaguidava l'Inter. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev