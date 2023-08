Fiamme al motore dell’auto in corsa | paura sul raccordo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 10’30 di oggi 18 agosto, sono intervenuti allo svincolo per Solofra delautostradale Avellino – Salerno, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. Leche si sono sprigionate nel vanosono state spente mettendo anche in sicurezza il veicolo. Per le due persone a bordo oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.