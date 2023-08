‘Festa dell’unità’ a San Martino Valle Caudina | c’è anche Clemente Mastella

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella cornice di Villa Cardone sul Corso Vittorio Emanuele a San, il locale Circolo PD “Vellotti’ organizza, nei giorni di Sabato 26 e Domenica 27 Agosto 2023, la Festa dell’Unità. Ci saranno due importanti dibattiti con ospiti di rilievo, come il Sindaco di Beneventoed il Vicegovernatore della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, su temi di grande attualità, locali e nazionali: Sabato 26 alle ore 17:00 si parlerà del MASTERPLAN per la, mentre Domenica 27 alle ore 10:30 si terrà una discussione sull‘AUTONOMIA DIFFERENZIATA. Non mranno, inoltre, stand gastronomici, spettacoli e intrattenimenti per tutte le età. Si allega il programma ...