AGI/Vista - Il presidente della Regione Molise Vito: "è stato un giorno felice per il nostro territorio, tutte le località di mare hanno raggiunto il sold out". VitoLunedì 14 agosto: Visita Guidata Storica Notturna di. Sabato 19 agosto: Visita Guidata ... Nel mese di agosto il Castello diè aperto nei giorni feriali dalle 10.00 alle 19.00, nei ...E dal momento che il giorno precedente all'inizio della kermesse era proprio quello di, ... Druidi e streghe si raduneranno per eseguire magie e rituali, compagnie dinarreranno antichi ...

Ferragosto, Bardi (Gov. Basilicata): Giornata felice per nostra Regione, sold out in località mare - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Anche in una settimana stazionaria come quella caratterizzata dal giorno di Ferragosto, il calciomercato dilettantistico ... due precedenti innesti del portiere Davide Damiano (’92) dal Bardi e del ...(Agenzia Vista) Il presidente della Regione Molise Vito Bardi: "Ferragosto è stato un giorno felice per il nostro territorio, tutte le località ...