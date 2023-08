Femminicidi | 75 donne uccise nel 2023 e quelle denunce per stalking che non servono a niente Roccella | Subito la legge

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 18 agosto 2023) Dall’inizio dell’anno, nei primi sette mesi e mezzo del, sono state75. Ma è un numero che in tutti i report ufficiali pubblicati in questi giorni ancora non compare . Perché c'è uno ogni tre giorni e tanto basta a rendereobsoleto qualsiasi monitoraggio, anche il più aggiornato come quello settimanale del ministero dell’Interno. E così dal governo arriva...