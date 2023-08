Fattore Pf4 elisir antinvecchiamento | Fondazione Artemisia in prima linea

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 18 agosto 2023) (Adnkronos) – Le piastrine sono un tipo di cellula del sangue che allerta il sistema immunitario in presenza di una ferita e aiuta la coagulazione. Ora si scopre che ilpiastrinico 4 (Pf4) è anche un potenziatore cognitivo. Fra i diversi studi internazionali recenti, indagini e riscontri effettuati dalla, ente non profit della Rete di centri clinici e diagnosticiLab, hanno evidenziato che "tale proteina rinvigorisce il sistema immunitario diminuendo tutti i fattori pro-invecchiamento e contrastando l’infiammazione, portando così al cervello più plasticità e maggiore lucidità e capacità cognitiva", spiega la stessain una nota. Un vero e proprio. In particolare, alla luce di attività svolte in ...