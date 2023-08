Fantacalcio | su quali portiere e difensori puntare nel weekend? Probabili formazioni e consigli

Leggi su oasport

Inizia la Serie A e inizia anche il. Uno dei fattori decisivi per determinare la vittoria è la solidità difensiva e i bonus che derivano da porta imbattuta e modificatore di difesa. Tra i pali, Alex Meret difenderà quelli del Napoli nel match di apertura contro un Frosinone voglioso di mettersi in mostra, ma difficilmente potrà mettere in difficoltà la retroguardia azzurra. Sempre in casa campana, Giovanni Di Lorenzo rappresenta una certezza, sia in termini di voto che di possibili bonus. Ivan Provedel, tra i migliori della scorsa Serie A, a Lecce proverà ad aggiungere un ulteriore clean sheet. Tra le sorprese attenzione a Elia Caprile chiamato a ereditare la porta di Guglielmo Vicario in un'Empoli che giocherà contro il Verona. Sead Kolasinac vuole subito ...