Fantacalcio | su quali attaccanti puntare nel weekend? Probabili formazioni e chi può segnare più gol

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) Cari amici fantallenatori, l’attesa è ufficialmente conclusa! Domani, infatti, scatterà la Serie A 2023-2024 e, di pari passo, anche il. Siamo pronti per 38 giornate da vivere tutte d’un fiato con il sogno del titolo. Come bisognerà comportarsi in vista della prima giornata dell’annata pensando al reparto offensivo? Proviamo ad analizzare la situazione. Partendo dal primo anticipo di domani, alle ore 18.30, ovvero Frosinone-Napoli, non si può non consigliare Osimhen. Il capocannoniere della scorsa stagione è una garanzia assoluta e, assieme al suo fedele compagno di reparto Kvaratskhelia potrebbe subito iniziare con il piede giusto la stagione del. Il tridente del Frosinone, invece, potrebbe invece faticare in questo esordio. Nell’altro anticipo delle 18.30, tra Gyasi e Caputo, e Ngnone e Djuric, non ci attendiamo bonus ...