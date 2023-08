F-16 all' Ucraina | gli Usa prendono tempo | ok all' invio da Paesi Bassi e Danimarca | ma dal giugno 2024

(Di venerdì 18 agosto 2023) Notizie non confermate avevano già ventilato la possibilità negli scorsi giorni. Oggi, tuttavia, arriva l'ufficialità di una decisione che a Washington è costata mesi di discussioni, quella attorno all'autorizzazione di caccia di quarta generazione F-16 all'. Il via libera statunitense permet

... ma intantol'amministrazine Biden hanno dato l'ok a Danimarca e Olanda per la consegna dei caccia. La valutazione dei risultati della controffensiva di Kiev è basata sulla capacità che la ...La spesa annuale scenderà a 1.484 euro'anno, significa 10,7% in meno rispetto al 2022. Dove ...elettrica sono legati alla situazione di incertezza internazionale che il conflitto inci sta ......con una media prezzi pari soltanto a quella vista nei primi mesi del conflitto tra Russia e... q uando l'attuale Premier, allora'opposizione, sosteneva in uno sketch - in una scenetta ...

Dagli Stati Uniti via libera alla fornitura degli F-16 all'Ucraina Il Riformista

