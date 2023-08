Ex Milan – Gilardino su Messias | “Servono calciatori che saltano l’uomo”

(Di venerdì 18 agosto 2023) L'ex centrocampista delJuniorha già catturatoil quale ha rilasciato delle dichiarazioni su di lui in un'intervista

... il Grifone di misterha poche scelte negli undici titolari. Pubblichiamo di seguito le ... Centrocampo - I tornanti Hefti e Martin partiranno dal primo minuto,Badelj invece giocherà in ...Il Grifone di Albertoé reduce dalla qualificazione per i sedicesimi di finale di Coppa ...cancellato quanto di buono i brianzoli avevano fatto vedere qualche sera prima contro ilnel ...En el "Grifone" defaltarán Stefano Sabelli y el neerlandés Kevin Strootman, por sanción, así como el uruguayo Alan Matturro y el brasileño Junior Messias, apenas arribado del. En ...

Ex Milan – Gilardino su Messias: “Servono calciatori che saltano l ... Pianeta Milan

E’ un esempio perfetto di ciò la situazione che vede il Cagliari di mister Claudio Ranieri interessato ad un giovane attaccante del Milan. Si tratta del classe ... ancora l’interesse del Genoa di ...Il centrale in forse ma cercherà di recuperare. In difficoltà anche la mediana dove saranno out Strootman e Messias ...