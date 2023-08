Ex Inter e Juve | Cancelo a un passo dal Barcellona

Punti chiave 17:48, Pavard spinge per arrivare in Italia 16:26 Juventus - Berardi, brusca frenata: il Sassuolo toglie il giocatore dal mercato 15:36 Aston Villa, attesa a breve la firma di ...Dopo i casi Spalletti - Napoli, Samardzic -e Bonucci -si apre un nuovo fronte, Berardi - Sassuolo, col capitano che vuole andare allaa condizioni che al club non stanno bene. I ......volato all', e a rimpiazzare Manuel Neuer fermo per un lungo infortunio. Szczesny piace al Bayern Monaco e in Arabia Saudita ma lui frena: "Voglio la Juventus" "Mi vedo con la maglia della...

Inter, Marotta gioca d’anticipo e brucia la Juventus CalcioMercato.it

Il tecnico del Brighton De Zerbi si è detto contrario alla visione del calcio che spesso e volentieri ha espresso il tecnico della Juve Allegri ...Dopo il rientro dal prestito all'Inter l'attaccante è finito fuori rosa al Chelsea, con nessuna possibilità di essere graziato dal nuovo allenatore Mauricio Pochettino, neanche dopo l'infortunio di ...