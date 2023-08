... magari con direzione. Calciomercato Inter, non solo Beto: 'salta' un altro obiettivoAltro nome finito nei radar di Marotta e Ausilio è stato quello di Folarin Balogun dell'. Nel ...- Nottingham Forest 2 - 1. Al di là del tabellino bugiardo, i gunners rimangono, per me, l'... Sì perché l'exieri sera sembrava il fratello forte delle sue ultime versioni viste la ...Dopo 7' di recupero arriva il fischio finale per la festa dell'che dopo la vittoria del ...anche Crystal Palace e Fulham che passano rispettivamente sui campi di Sheffield United ed. ...

Ex Arsenal e Everton, Walcott lascia il calcio Calciomercato.com

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo.Finisce in parità, 1-1, il primo big match della Premier League.