Evergrande un fallimento annunciato (e rischioso)

(Di venerdì 18 agosto 2023) Dopo le turbolenze degli ultimi giorni scatenate dal caso Country Garden, la scena finanziaria viene scossa dalle fondamenta dalla notizia deldi, la big cinese in difficoltà finanziarie, che aveva tentato già un piano di ristrutturazione dei debiti, senza successo.ha presentato a New York istanza di, ricorrendo al Chapter 15 che garantisce la protezione dai creditori nelle ipotesi di bancarotta che coinvolgono più Paesi. Esposizione di 270 miliardi Con questa mossamette al riparo i suoi beni dalle pretese dei creditori internazionali e punta al riconoscimento dei colloqui di ristrutturazione in corso a Hong Kong, nelle Isole Cayman e nelle Isole Vergini britanniche. Lo scorso mese di marzo la big cinese dell’immobiliare, che ha una esposizione ...

Venti mesi dopo aver scatenato una crisi immobiliare in Cina, il China Evergrande Group ha finalmente presentato istanza di fallimento.Già nel 2020 Evergrande aveva difficoltà. 200000 occupati diretti e 3,5 milioni di indiretti, 1300 progetti in quasi 300 città. Una realtà enorme che aveva problemi a pagare i fornitori con titoli ...