Evergrande presenta l' istanza di fallimento Cosa si rischia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il colosso cinese dell'immobiliareè fallito. Il gruppo ha dichiarato la bancarotta e ora si teme l'effetto domino sull'economia mondiale. La società hatodi protezione dai creditori in un tribunale a Manhattan negli Usa. Il promotore immobiliare cinese più indebitato al mondo e diventato il simbolo della crisi del settore nel Dragone ha invocato il capitolo 15 del codice fallimentare Usa, che protegge le società non statunitensi in fase di ristrutturazione dai creditori che sperano di farle causa o di bloccarle beni negli Stati Uniti. China, inoltre, ha chiesto il riconoscimento dei colloqui di ristrutturazione del debito in corso a Hong Kong, nelle Isole Cayman e nelle Isole Vergini britanniche. Segui su affaritaliani.it

