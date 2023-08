... era andata in insolvenza nel 2021 a causa del forte indebitamento, mandando in crisi l'intero mercato immobiliare delasiatico.ha presentato istanza di protezione dal fallimento ...È di ieri la notizia che il gruppo immobiliareha presentato un'istanza negli Stati ... Del resto, proprio prima di Ferragosto, si è scoperto che anche un altrodell'immobiliare ...Venerdì, ilimmobiliare più indebitato al mondo, ha invocato il Chapter 15 del codice fallimentare negli Stati Uniti per tutelarsi dai creditori. La mossa, non inusuale nel caso ...

Evergrande, il gigante del mattone cinese in ristrutturazione fa bancarotta a New York Il Sole 24 ORE

Il gruppo più indebitato al mondo, la cinese Evergrande, ha fatto ricorso alla procedura fallimentare negli Stati Uniti. C’è da avere paura Si e no, vediamo perché. Il gruppo immobiliare Evergrande è ...Il colosso Evergrande ha presentato un’istanza per ottenere protezione dai creditori, mentre il sistema dei trust rischia il tracollo. La valuta nazionale è ai minimi sul dollaro e i provvedimenti del ...