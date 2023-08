Evergrande dichiara la bancarotta in America

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il colosso dell’edilizia cinesehatonegli Stati Uniti. La richiesta, avanzata a un tribunale di New York, riguarda la ristrutturazione del debito «offshore», pari a diciotto miliardi di dollari. La mossa consentirà di proteggere gli asset del gruppo inmentre negozia con i creditori: è a questo che serve il «chapter 15» della legge statunitense sulla. A fine 2021, l’allora secondo costruttore della Repubblica Popolare, con sede a Guangzhou, aveva esaurito la liquidità e non era riuscito a pagare i fornitori. A marzo 2022, alcune banche cinesi erano riuscite a farsi rifondere con due miliardi di dollari che però appartenevano alla sua versione internazionale, con sedi a Hong Kong, alle British Virgin Islands e alle Cayman. Negli Usa, ...

China, il colosso immobiliare cinese più indebitato al mondo, diventato il simbolo della crisi del settore nel Dragone ha presentato istanza di fallimento e chiesto la protezione dai creditori in ...La società, un tempo la seconda del settore in Cina per fatturato, era andata in insolvenza nel 2021 a causa del forte indebitamento, mandando in crisi l'intero mercato immobiliare del gigante ...

