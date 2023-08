Evergrande dichiara fallimento | Inter | l’esposizione di Suning

... dovuti alla prospettiva di una lotta all'inflazione ancora lunga da parte della Federal Reserve, e i numerosi segnali negativi sull'economia cinese, a cominciare dai casi Country Garden e...... mentre il nuovo rialzo dei rendimenti è puro veleno per i grandi debitori come l'Italia Sullo stesso argomento:bancarotta protetta negli Stati Uniti La Cina si inceppa. Frenata ...Per la precisione, tra il 2021 e il 2022ha registrato una perdita combinata di 81 miliardi di dollari , al punto che recentemente una sua controllata, ChinaNew Energy Vehicle ...

Il colosso immobiliare cinese Evergrande dichiara bancarotta Agenzia ANSA

Evergrande, il colosso immobiliare cinese, ha presentato istanza di protezione dalla bancarotta negli Stati Uniti. Il gruppo cinese ha chiesto, in estrema sintesi, il riconoscimento dei colloqui di ...La bancarotta del colosso immobiliare cinese porta una dote di volatilità aggiuntiva e un ulteriore carico di preoccupazioni per l’economia reale. Non solo a Pechino ma sui mercati finanziari internaz ...