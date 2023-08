Evergrande dichiara bancarotta protetta negli Stati Uniti

(Di venerdì 18 agosto 2023) La società immobiliare cinesehatopresso la corte di New York e ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il capitolo 15 del codice fallimentare Usa, un punto del codice che serve a tutelare i creditori conferendogli il diritto di partecipare ai casi di fallimentoti degli, compresi quelli stranieri. Lo riportano i media americani., che era un tempo seconda solo alla holding Country Garden nel settore dell'immobiliare in Cina per fatturato, era andata in insolvenza due anni fa, a causa del grande debito che aveva accumulato. Un mese fa la società aveva comunicato in Borsa una perdita di 81 miliardi di dollari di capitale tra il 2021 e il 2022, ammettendo un debito totale di 340 miliardi ...

, che era un tempo seconda solo alla holding Country Garden nel settore dell'immobiliare in Cina per fatturato, era andata in insolvenza due anni fa, a causa del grande debito che aveva ...AGI - Trema il settore immobiliare cinese: il colossoha dichiarato bancarotta presso una corte di New York. La società, un tempo la seconda del settore in Cina per fatturato, era andata in insolvenza nel 2021 a causa del forte indebitamento , ......per ora l'articolo 15 del codice fallimentare statunitense che permette di proteggere le società non statunitensi che sono in fase di ristrutturazione ( ci sono in ballo discorsi per China...

Cina, il colosso immobiliare Evergrande presenta istanza di fallimento | "Non siamo in bancarotta, ristrutturiamo il debito" TGCOM

Il colosso cinese dell'immobiliare Evergrande ha presentato istanza di fallimento a New York. Lo riferisce la stampa statunitense. Nel marzo di quest'anno, Evergrande aveva già presentato un piano di ...Dopo due anni di insolvenza il colosso immobiliare cinese presenta la dichiarazione di fallimento presso la corte di New York. La richiesta di proteggere i creditori internazionali e la paura delle ri ...