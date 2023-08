Evergrande dichiara bancarotta alla Corte di New York | 330 mld di passività | timori anche per Country Garden

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il colosso immobiliare cinesedivenuto il simbolo della crisi del settore nel Dragone hatopresso ladi New. China, un tempo la seconda società del settore, andata in insolvenza nel 2021 per il forte indebitamento, rappresentando uno choc in tutto

La società, un tempo la seconda del settore in Cina per fatturato, era andata in insolvenza nel 2021 a causa del forte indebitamento, mandando in crisi l'intero mercato immobiliare del gigante ...L'iniziativa disulla bancarotta protetta negli Usa (ex capitolo15) rappresenta una svolta nei due anni di crisi del colosso cinese, il primo grande sviluppatore immobiliare a dichiarare ...L'ultima proposta E per dare ai creditori "tempo per considerare" l'ultima proposta di vendita di nuove azioni della controllata di veicoli elettrici quotata a Hong Kong, ChinaNew Energy ...

Il colosso immobiliare cinese Evergrande dichiara bancarotta AGI - Agenzia Italia

L’istanza arriva mentre aumentano i timori sull’immobiliare in Cina. E sulla possibilità che i suoi problemi si diffondano ad altre parti dell’economia di Pechino. Mentre rallenta la crescita del Pil.Trema il settore immobiliare cinese: il colosso Evergrande ha dichiarato bancarotta presso una corte di New York. La societa', un tempo la seconda del settore in Cina per fatturato, era andata in ...