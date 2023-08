Eurozona | inflazione a luglio confermata in calo al 5 | 3%

L'nell'area euro è sscesa a luglio al 5,3% del 5,5% di giugno. Lo ha reso noto Eurostat confermando la stima preliminare. Il dato è uscito in linea con le attese degli analisti. Il core rate ...In collaborazione con edutrading Il trading per vincere La strategia monetaria che non ti hanno mai spiegato Guarda l'evento - - > Articolo originale pubblicato su Money.it qui:...L'scende a luglio al 5,3% nell', dal 5,5% di giugno. Lo rileva Eurostat, confermando la stima flash di fine luglio. Nell'Ue il valore scende al 6,1% dal 6,4% di giugno.

L'inflazione nell'eurozona confermata al 5,3% a luglio Agenzia ANSA

Secondo Eurostat, il dato aggiornato riduce l'inflazione in Italia al 6,3% a luglio, rispetto al 6,4% della prima stima flash, e al 6,7% di giugno ...Confermato anche il dato sull'andamento congiunturale dei prezzi di luglio con il calo dello 0,1% rispetto al mese precedente.