Europei volley femminile 2023 | oggi Italia-Bulgaria | orario | dove vederla in tv

(Di venerdì 18 agosto 2023) Le azzurre cercano la terza vittoria dopo i successi con Romania e Svizzera L’affrontalaa Monza nel match valido per la Pool B deglifemminili di pallavolo. Le azzurre del ct Mazzanti vanno a caccia del terzo successo dopo le due vittorie per 3-0 contro Romania e Svizzera. Contro le elvetiche, ieri a Monza, la Nazionale tricolore – ancora trascinata da un’ispiratissima Antropova – ha dato una dimostrazione di forza concedendo pochissimo alle rivali, in partita solo nel secondo set. Eloquente lo score dei parziali: 25-14, 25-19, 25-13., in programma alle 21.15, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su RaiSport e poi su Rai2. Per gli abbonati a Sky, la partita andrà in onda su Sky Sport Action. L'articolo proviene ...

Assenti Monica De Gennaro, Cristina Chirichella e Caterina Bosetti già escluse in Nations League. Di seguito le 14 convocate Palleggiatrice: ALESSIA ORRO Palleggiatrice: FRANCESCA BOSIO

Dopo la vittoria con la Romania a Verona per 3 a 0, con identico risultato le azzurre hanno sconfitto la Svizzera. Sabato 19 agosto la partita contro la Bulgaria. Poi, tappa a Torino dell'Eurovolley