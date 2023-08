Europei femminili volley 2023 | la Francia si salva al tie-break | ok Polonia e Serbia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Proseguono glidi, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania, con la fase a gironi che entra nel vivo. Tutto facile per la, che ha esordito con una comoda vittoria per 3-0 ai danni dell’Ucraina. In vetta al gruppo anche la, che non ha fatto particolare fatica contro la Slovenia, battuta 3-0. Ne ha persi due di set invece la, capace dirsi solamente al tie-contro una buona Spagna. Successo al tie-anche per la Bosnia-Erzegovina ai danni della Croazia, mentre la grande sorpresa è il ko della Repubblica Ceca, travolta in tre set netti dall’Azerbaigian. REGOLAMENTO: LA ...

La staffetta funziona, e forse tutte le critiche attorno all'impegno part time di Paola Egonu presto potrebbero dissolversi. Perché l'Italia di Davide Mazzanti anche contro la Svizzera ha chiuso 3 set ...Secondo successo per le azzurre nella Pool B L'Italia batte la Svizzera per 3 - 0 (25 - 14, 25 - 19, 25 - 13) a Monza nel match valido per la Pool B degli Europei di pallavolo 2023. Le azzurre del ct Mazzanti, al secondo successo in altrettanti incontri, tornano in campo domani sera, alle 21 di sabato 19 agosto, per affrontare la Bulgaria ...

Pur iniziando con 15' di ritardo, non si fa attendere il successo dell'Italia sulla Svizzera agli Europei femminili di pallavolo femminile. (ANSA) ...Nel secondo match della rassegna continentale le azzurre campionesse in carica vincono per 3-0 con i parziali di 25-14 e 25-19 25-13.