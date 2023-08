Europei di paraciclismo | Mirko Testa e Claudia Cretti vanno a caccia di nuove medaglie

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 18 agosto 2023) I Mondiali hanno segnato una vera e propria svolta per il movimento bergamasco del. L’oro colto su strada da(Active Team La Leonessa) nell’handbike e leottenute in pista da(Team Equa) hanno rappresentato l’apice di un settore in grande crescita sia sul nostro territorio che a livello nazionale. L’occasione per confermare questo andamento è già alle porte grazie aglidiin programma a Rotterdam dal 17 al 20 agosto. La prima a scendere in strada sarà la 27enne di Costa Volpino che nella mattinata di venerdì (18 agosto) affronterà la prova a cronometro dedicata alla categoria WC5 con l’obiettivo di centrare una medaglia sui 12 chilometri in programma. Sullo stesso percorso si ...