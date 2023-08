Estate | da alcol a ' droghe x' | anche a 15 anni in pronto soccorso per sballo

(Di venerdì 18 agosto 2023) Milano, 18 ago. (Adnkronos Salute) - L'è "una costante". Seguono le classiche cocaina e anfetamine. Poi tante 'x', "sostanze relativamente nuove" a cui i test che vengono fatti in ospedale non riescono nea stare dietro. Sono gli ingredienti dellonelle notti estive di ragaz

L'è "una costante". Seguono le classiche cocaina e anfetamine. Poi tante 'droghe x', "sostanze ... "Non ho la percezione di particolari differenze questarispetto ad altri anni", in termini ...Per questo in, soprattutto se si trascorre molto tempo in mezzo alla natura, è importante ... L'animale va estratto all'attaccatura della pelle, senza utilizzare sostanza chimiche (, olii, ...Sarà davvero un'in cui cambierà tutto grazie alle sue amiche e a sua sorella Amber (... un'amica del protagonista con una dipendenza dae droga, anche lei paziente dello stesso ospedale in ...

Estate: da alcol a 'droghe x', anche a 15 anni in pronto soccorso per ... Adnkronos

L'alcol è 'una costante'. Seguono le classiche cocaina e anfetamine. Poi tante 'droghe x', 'sostanze relativamente nuove' a cui i test che vengono ...A dare un quadro della situazione di emergenza tra i giovani, è il responsabile del pronto soccorso del San Paolo di Milano, Livio Colombo ...