Esposito dall’Inter alla Sampdoria | arrivano anche le firme!

(Di venerdì 18 agosto 2023) Sebastianopassain Serie B. Il giovane attaccano campano ha firmato il nuovo contratto col club doriano FIRME ?ha firmato per la. Definitivo dunque il nuovo trasferimento. Nuova avventura in Serie B, dopo i sei mesi al Bari. Il giocatore si trasferisce in prestito, presto arriveràl’annuncio ufficiale dei dei club. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

La Sampdoria ha raggiunto l'accordo con l 'per l'attaccante Sebastiano. Il classe 2002 arriverà in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in A dei blucerchiati o al verificarsi di determinate condizioni. Intanto ...Commenta per primo La Sampdoria ha chiuso l'accordo per Sebastianodell'. L'attaccante ex Bari torna dunque in Serie B dove si aggiungerà alla rosa di Andrea Pirlo per provare a centrare la promozione nella massima serie. LA FORMULA - Come riporta Sky ,...Grande la prestazione offerta'ex Frosinone e Lecce pronto a ... Francesco Pioproverà a guidare lo Spezia in alto. ... un ragazzo del settore giovanile dell'. Campione d'Europa Under ...