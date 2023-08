(Di venerdì 18 agosto 2023) Bergamo. Il talento c’è, si vede, si è sempre visto, anche in maniera lampante. Ciò che dovrà esserci sarà anche, se non soprattutto, la capacità di accendere la luce con più continuità mantenendo alta la fiducia, ed è quello cheproverà a fargli fare. Nel frattempo, però, Charles Denon poteva chiedere un primo giorno migliore di quello che ha avuto giovedì, quando ha fatto il suoin nerazzurro. Neanche ventiquattr’ore dopo l’annuncio ufficiale, nemmeno il tempo di una seduta completa insieme al gruppo, che già ha vestito la maglia numero 17 (numero definitivo) ed è sceso in campo nella seconda mezzora dell’amichevole contro l’Under 23. Al Gewiss Stadium. Davanti a 9mila tifosi in Curva Nord che aspettavano di vederlo con tanta curiosità. Schierato nel tridente insieme a Lookman e Scamacca, si è mosso tra ...

Soccorse le persone i Vigili delhanno provveduto alla completa messa in sicurezza delle ... 2 feriti Tutto esaurito per l'dell'Udinese contro la Juventus Ennesima disavventura per il ...... per i campioni d'Inghilterra ci pensa di nuovo Ederson a togliere le castagne dal. Dalla ... dopo aver battuto il Barcellona per 3 - 0 all'nel 2006. Il City ha perso solo una delle ultime ...Un battesimo del. Undurissimo dunque contro la formazione che ha dominato lo scorso campionato, vincendo alla fine il suo terzo scudetto. Servirà un'impresa per fermare gli azzurri. Ma ...

Esordio di fuoco: i primi minuti di De Ketelaere con l’Atalanta fanno ben sperare BergamoNews.it

Il difensore resta in Serie C ma cambia girone: la formula dell'operazione che ha portato il classe 2000 in biancazzurro ...E’ l’aspetto migliore di questa metà d’agosto con vista sull’esordio in campionato. Le due amichevoli che chiudono il precampionato dei viola al Franchi regalano ...