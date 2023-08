ESCLUSIVA IN ? Paganin | «Difensore Inter? Scelta ‘italiana’ Arnautovic come Dzeko…»

(Di venerdì 18 agosto 2023) Massimo, exdell’e ora apprezzato commentatore per Mediaset, ha parlato a-News.it. Diversi i temi affrontati: dal mercato alla griglia di partenza in campionato. Il suo giudizio anche sul prossimo CT della Nazionale Signor, facciamo una panoramica sul mercato dell’. Qual è il suo giudizio? Darei un 6,5. Ha trovato soluzioni dove mancavano dei giocatori e ha trovato dei buoni giocatori. Carlos Augusto l’ultimo arrivato, ottima alternativa a Robin Gosens. In avanti, Markoè un rimpiego, ma bisogna attendere. Ricordiamo quando è stato preso Dzeko, su cui vigeva anche un certo scetticismo. L’dovrà giocare tre competizioni, importante avere una rosa profonda. Sarà il terzo anno di Simone Inzaghi, ...

