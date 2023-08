Empoli | Zanetti | “Sarà combattuta contro l’Hellas | lottiamo per lo stesso obiettivo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 agosto 2023) Paoloha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani tra il suoVerona. “Penso che in Serie A tutte le partite siano difficili, soprattutto per noi. Domani è la prima e avrà già una sua valenza. Ci sfidiamouna squadra che ha il nostro, per questointeressante: mi aspetto una sfida equilibrata, solo sono molto fisici”. Poi il tecnico ha proseguito: “Vogliamo partire con entusiasmo e grande voglia di fare.un percorso difficile, sappiamo che per arrivare in fondo dobbiamo passare da tante difficoltà, e dobbiamo essere bravi a migliorare i nostri errori. Il nostro percorso è in fase primordiale: ci sono ragazzi che si devono integrare e ne arriveranno ...