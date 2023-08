Empoli-Verona | i 22 convocati di Baroni | c’è Ngonge

(Di venerdì 18 agosto 2023) L’allenatore delMarcoha diramato la lista deiin vista dell’esordio stagionale in Serie A dei gialloblù contro l’, sfida in programma sabato 19 agosto alle ore 18.30 allo Stadio Castellani e che aprirà la prima giornata. Di seguito la lista dei 22 a disposizione del tecnico degli scaligeri: 1 Montipò, 2 Amione, 3 Doig, 11 Djuric, 14 Joselito, 18 Hongla, 20 Saponara, 22 Berardi, 23 Magnani, 24 Terracciano, 26, 27 Dawidowicz, 28 Patanè, 32 Cabal, 33 Duda, 34 Perilli, 42 Coppola, 77 Mboula, 80 Cisse, 90 Folorunsho, 97 Cazzadori, 99 Bonazzoli. SportFace.

Gli anticipi della prima giornata del campionato, in campo sabato alle 18.30Così il tecnico dellEmpoli, Paolo Zanetti, in conferenza stampa per il match di domani contro l'Hellas. "Vogliamo partire con entusiasmo e grande voglia di fare. Sara' un percorso che sappiamo ..."Siamo smaniosi di partire, ma colnon è mai facile, intanto però Cancellieri è già pronto". Così il tecnico dell'Paolo Zanetti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro il. ...

Ad aprire le ostilità la sfida tra l'Empoli del vecchio Caputo e del giovane Baldanzi e il Verona di Saponara e Bonazzoli. Il Napoli parte favorito, ma non ha più Spalletti e Kim, rimpiazzati dal ...