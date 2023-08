Elisabetta Belloni si aggiudica il Premio Francesco Cossiga per l’Intelligence

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 agosto 2023) Sarà, direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) e segretario generale della Farnesina dal 2016 al 2021, a ricevere il 4 ottobre 2023 alle 10 a Roma presso la Camera dei Deputati la quarta edizione delper. A comunicarlo è stato il presidente della Giuria, Gianni Letta, che è stato coadiuvato dai vice presidenti Giuseppee Mario Caligiuri. Ilè promosso dal 2020 dalla Società Italiana di Intelligence e viene assegnato ogni anno a personalità che si siano particolarmente distinte per diffondere la cultura delin Italia. Le edizioni precedenti sono state assegnate a Carlo Mosca (2020), Paolo Savona (2021), ex ministro e oggi ...