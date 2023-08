Elettra Lamborghini | malore prima del concerto | «Ho chiamato i paramedici» Lo spavento per la siringa

Sono tante quelle che lo scelgono per le loro vacanze al mare o per il relax a bordo piscina, sfoggiandolo anche sui social ( come). Tra quelli a tinta unita i preferiti sono i ...Benvenuta ad Aria da parte di, mentre Federica Pellegrini, che ha annunciato da poco la propria gravidanza, non ha parole ma solo due emoticon a tutto cuore. E poi ancora Paola ...La festa patronale di Lucera si è chiusa ieri sera con un bagno di folla in Piazza Matteotti, dove si è esibitain un concerto esplosivo, come i tradizionali fuochi d'artificio ...

Suddivisa in tre percorsi, la corsa partirà da Piazza Garibaldi, coinvolgerà il centro cittadino per arrivare al Pride Village Virgo, alla Fiera di Padova, dove la giornata si concluderà con il live ...Elettra Lamborghini prima del concerto a Tottea, provincia di Teramo del 17 agosto, si è vista costretta a prendersi qualche minuto di riposo per riuscire riprendersi a causa di ...