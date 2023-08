E se il Fantacalcio fosse curativo?

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 18 agosto 2023) Sì, ma è un modo come un altro per sentire gli amici. Sì, ma sai ormai è una tradizione. Sì, ma è un modo come un altro per passare il tempo. Sì, però non è che ci tenga poi molto, a volte non metto nemmeno la formazione. Quando, superati gli anni della scuola superiore, un fantallenatore parla con uno che alnon ci ha mai giocato oppure non ci gioca più, parte sempre sulla difensiva. Si giustifica. Comeuna cosa brutta giocare al, qualcosa da cui, in fondo, è meglio prendere le distanze. Eppure sono in tanti, quasi sei milioni di persone dicono le stime, circa un decimo della popolazione italiana. Ilè un po’ come i siti porno, tanti ci vanno, nessuno (o quasi) lo dice apertamente. E così quando chi fa parte di quel decimo si trova a parlare dicon ...