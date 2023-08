E', Luciano- apprende l'ANSA - è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. L'accordo definitivo tra l'allenatore toscano e il presidente della Federcalcio, Gravina, e' ...Rispetto alla passata stagione, con il Napoli allenato da Lucianoa dominare dall'inizio ... almeno sulla carta, potrebbe ripercorrere l'impresadal Verona di Mister Bagnoli e riportare ...Un assetto quest'ultimo prediletto danelle sue squadre (Perrotta davanti De Rossi e ... In questo senso si spiega l'idea,passare sui giornali, di poter rinunciare a Kostic che, più ...

E' fatta, Spalletti è il nuovo ct dell'Italia Agenzia ANSA

Dall’addio improvviso di Roberto Mancini, a far dissolvere come d’incanto la favola erta al cielo nella notte di Wembley, sgretolatasi di lì in poi, all’ufficializzazione del nuovo CT. Luciano ...L'ex tecnico del Napoli prenderà il posto sulla panchina della Nazionale dopo le dimissioni di Roberto Mancini ...