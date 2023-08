È allarme sicurezza Le baby-gang di stranieri tra bullismo | umiliazioni e sottomissioni

... tre i membri dell'equipaggio compreso il capitano che ha lanciato l'. Domato l'incendio, messa inl'unità, accertata l'integrità fisica dell'equipaggio per cui non c'è stata ...... è stato trasferito d'urgenza dal 118 all'ospedale psichiatrico di Foligno, ma resta l', che ... presenti in servizio nel pomeriggio, sono riusciti a salvaguardare l'ordine e la, grazie ...a Stoccolma per le minacce jihadiste . La Svezia ha aumentato il livello di allerta ... le parole del capo dei servizi di(Sapo), Charlotte von Essen . Svezia nel mirino dei jihadisti ...

Camaiore, Romboni lancia l'allarme sicurezza LA NAZIONE

L’abitazione a Kelsey Street, a sud di Sydney, è stata isolata con il nastro segnaletico con su scritto “Area contaminata, non entrare” ...L’assessore Grosseto smorza: «Fatti circoscritti, la situazione è sotto controllo». Denunciati per minorenni per il pestaggio subito da un giovane friulano ...