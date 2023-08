(Di venerdì 18 agosto 2023) Il centro Dutsial gruppo per il lavoro di pre-season della. Lacomunica che il giocatore di origine del Sud Sudan, Dut, sial gruppo per il lavoro di pre-season. Centro di 216cm, classe 2001, Dut é di formazione cestistica Italiana, cresciuto

Dut Biar Mabor si aggrega alla Gevi Napoli Basket 2a News

Il centro Dut Biar Mabor si aggrega al gruppo per il lavoro di pre-season della Gevi ...E' partita ufficialmente la stagione 2023/2024 della Gevi Napoli Basket. La squadra, che si è radunata in mattinata, fino al 18 agosto si sottoporrà alle rituali visite mediche con il responsabile del ...