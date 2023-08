Duplice omicidio nel Cuneese | arrestato il 21enne che ha ucciso il padre e un amico

Leggi su tpi

(Di venerdì 18 agosto 2023) Dopo 48 ore è finita la fuga di Sacha Chang, che a Montaldo di Mondovì (Cuneo) haile un. Il, di origini cinesi che vive ad Amsterdam, è stato rintracciato e catturato dai carabinieri. Alle ricerche hanno preso parte almeno un centinaio di militari dell’Arma. Sacha, alto quasi un metro e 80, atletico (pratica il trail running), si era nascosto tra la vegetazione fitta in una zona impervia. Ilera fuggito disarmato. Come riporta La Repubblica, il giorno del delitto un operaio che stava lavorando alla costruzione di una piscina lo aveva trascinato a terra nel tentativo di fermarlo, facendogli cadere dalle mani il coltello. Per stanarlo erano entrati in azione decine di carabinieri, coordinati dal comando provinciale di Cuneo, con l’aiuto di cani molecolari specializzati ...