Duplice omicidio Montaldo Mondovì | prosegue caccia all’uomo del 21enne

(Di venerdì 18 agosto 2023) Da due giorni sarebbe nascosto tra gli alberi e i rovi di boschi e fitte boscaglie, probabilmente senza cibo: ilSacha Chang, accusato di avere ucciso mercoledì pomeriggio il padre e un amico di famiglia, nel borgo didi(Cuneo), finora è riuscito a sfuggire alla cattura. Per stanarlo sono in azione decine di carabinieri, coordinati dal comando provinciale di Cuneo, con l'aiuto di cani molecolari specializzati nella ricerca delle persone e di due elicotteri che, a turno, sorvolano i paesi della Valle Corsaglia e quelli vicini.

Mentre le indagini cercano di chiarire le cause del- sembra che il giovane fosse in viaggio con il padre in Italia e che fosse ormai tempo di tornare in Olanda, alle cure che il ...Quando arriviamo a Montaldo sono le 9.30. Ci sono due carabinieri a piantonare la casa di via Roapiana, teatro deldelitto che si è consumato ieri. Sono morte due persone. La terza, il presunto assassino, è scappato nei boschi ed è ricercato da 24 ore. Quella casa l'aveva comprata quattro anni fa Lambertus ...Agg. 16.59 Proseguono senza sosta le ricerche del ragazzo olandese di 21 anni accusato di. Sono ormai passate 24 ore dall'inizio di una vera e propria "caccia all'uomo" nei boschi al confine tra il savonese e il cuneese. Al momento non vi è ancora alcuna traccia del ...

L'efferato duplice omicidio, che non ha avuto testimoni, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Mondovì, guidati dal tenente colonnello Ambrosino Tala, si è consumato tra ...Non hanno dato nessun esito, a un giorno e mezzo dai fatti, le battute di ricerca di Sacha Chang, il ragazzo olandese di 21 anni con problemi psichici che nel pomeriggio di mercoledì 16 agosto 2023 ha ...