Droni iraniani fatti in Russia Gli effetti sull’accordo Washington-Teheran

(Di venerdì 18 agosto 2023) Non hanno fatto in tempo ad arrivare sui giornali le informazioni del pressing statunitense sull’Iran per bloccare la vendita dialla, che si apre un (non del tutto) nuovo capitolo. Gli ingegneri di Mosca hanno lavorato 24 ore su 24 nei mesi scorsi per riqualificare un vecchio polo industriale come centro produttivo di una versione Made indei sistemi aerei. Il team è stato segretamente incaricato; un funzionario in pensione del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) è stato incaricato della sicurezza del programma; i passaporti dei dipendenti — tutti altamente qualificati — sono stati sequestrati per impedire loro di lasciare il Paese; nella corrispondenza e in altri documenti, gli ingegneri usavano un linguaggio in codice: ivenivano chiamati “barche”, i loro ...