Don’t Look at the Demon | la recensione del film horror con Fiona Dourif

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilat the, 2022. Regia: Brando Lee. Cast:, Harris Dickinson, Jordan Belfi, Ashlyn Boots, Malin Crépin.Genere:. Durata: 95 minuti. Dove l’abbiamo visto: in anteprima stampa, doppiato in italiano.Trama: Degli investigatori del paranormale si recano in Malesia per indagare su una casa infestata da spiriti maligni. Da diversi anni il cinemadel sud-est asiatico si fa notare sia in sala (principalmente tramite il circuito festivaliero) che in streaming (su Netflix in primis), al punto che qualche anno fa l’Indonesia ha scelto l’inquietante Impetigore (su una maledizione che fa nascere senza pelle tutti i bambini di un determinato villaggio) come suo rappresentante per la corsa agli ...

Theywant that. They want to keep spinning the military ... And now aat the front : posted statistics on the military ......117 - ( la recensione ) - 3/5 (Mario Turco) 16 agosto Il tricheco che voleva troppo - Italia 2023 - 88 17 agosto Blue Beetle - USA 2023 - 127 - ( la recensione ) - 3.5/5 (Alessio Baronci)...up e Barbie : lo stesso intento e la stessa amara risata Che cos'è la satira Un apostrofo rosa tra le parole " fa ridere " e " sono inorridito ". E mai come stavolta l'apostrofo deve ...