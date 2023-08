Donna uccisa a Piano di Sorrento | fermato l' ex compagno

Dopo ore di interrogatorio Ferraiuolo ha confessato : 'L'hoio . Mi sono procurato il ... alcuni dei quali hanno fatto anche in tempo a sentire le urla della, ma non ad intervenire. ...... la 56ennea Piano di Sorrento (Napoli) e il cui corpo senza vita è stato rinvenuto all'interno del bagagliaio di un'auto. Laaveva denunciato per stalking Salvatore Ferraiuolo, 54 anni, ...Sono oltre 40 anni che si scrivono leggi in tema di contrasto alla violenza di genere , ma ancora oggi vieneunaogni tre giorni. Nel 2023 sono 74 le donne uccise , 59 in famiglia. ...

Piano di Sorrento (Napoli), donna uccisa a coltellate | Fermato l'ex compagno, ha confessato: la vittima lo denunciò per stalking TGCOM

È stato ritrovato senza vita il corpo di Anna Scala, la donna di 56 anni di Piano di Sorrento uccisa a coltellate. Stando alle ultime indiscrezioni nella serata di ieri l’ex compagno della vittima ...La vittima aveva presentato due denunce: il 24 luglio ai carabinieri di Massa Lubrense, il giorno dopo ai carabinieri di Piano di Sorrento.