Donna accoltellata trovata riversa nel bagagliaio | confessa l’ex compagno | già denunciato per stalking

(Di venerdì 18 agosto 2023) È Salvatore Ferraiuolo,54enne di Anna Scala,neldi una Citroen C3 parcheggiata a Piano di Sorrento con il corpo dilaniato dalle coltellate, l’uomo fermato dai carabinieri come principale indiziato dell’omicidio. Dopo ore di interrogatorio Ferraiuolo hato: “L’ho uccisa io. Mi sono procurato il coltello e l’ho attesa per un’ora. Ero convinto che mi tradisse”. Ora è nel carcere di Poggioreale a Napoli con l’accusa di omicidio premeditato. Anna Scala avevapere circa due settimane fa aveva deciso di porre fine alla relazione durata 15 anni. “Quindici giorni fa hanno avuto un forte litigio, e Anna è tornata a stare da sua madre”, racconta il parroco di Moiano, don ...

... con il capo coperto da un cappellino che si è allontanato rapidamente in scooter proprio mentre veniva trovato il cadavere della. L'arma del delitto sarebbe un coltello da cucina che i ...Laaveva da poco parcheggiato l'auto, probabilmente per un appuntamento di lavoro, e lui - Salvatore Ferraiuolo - l'haalle spalle. Poi ha messo il corpo sanguinante nel ...Salvatore Ferraiuolo, 54 anni, è stato sottoposto a fermo di pm ritenuto per l'omicidio di Anna Scala, 56 ...

Donna accoltellata: fermato l'ex compagno, ha confessato - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

È successo ad Arco dove l’uomo, un turista di Conegliano, ha accoltellato l’amica ...Ha accoltellato un condomino per una lite legata ai cani. I fatti risalgono al giorno di ferragosto quando le pattuglie della Questura di Monza e della Brianza, in seguito a una segnalazione arrivata ...