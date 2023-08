Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 18 agosto 2023) "Quando miro in cielo arder le stelle / Dico fra me pensando: / A che tante facelle? / Che fa l’aria infinita, e quel profondo / Infinito seren? che vuol dir questa / Solitudine immensa? ed io ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti